Verkehrsberuhigung ist in Maximiliansau immer ein Thema. Unverhofft kam man nun in den Genuss, dass kaum ein Auto durch den Ort fahren konnte. Aber so richtig glücklich waren die Bürger damit auch nicht.

Die Bürger von Maximiliansau sind bekanntermaßen leidgeprüft, wenn es um das Thema Straßenverkehr geht, beispielsweise in der Cany-Barville-Straße oder der Eisenbahnstraße. Und ganz besonders in der Pfortzer Straße. Im morgendlichen Berufsverkehr ist dort manchmal ähnlich viel los wie auf der Stadtautobahn A100 in Berlin. Besonders wenn sich der Verkehr auf der A65 Richtung Karlsruhe knubbelt und viele Autofahrer die Abfahrt Hagenbach nutzen, um dann durch Maximiliansau zu fahren in der Hoffnung, dass sie so schneller auf die Rheinbrücke gelangen. Das Problem ist halt, dass zu viele diese „Abkürzung“ nutzen. Ein anderes Ärgernis sind die Raser, die trotz des kreiselähnlichen Gebildes am Ortsausgang mit mindestens 80 Sachen in den Ort hinein- oder hinausrasen.

Das Verkehrsthema ist seit Jahren im Ortsbezirk virulent. Alles Mögliche wurde schon in den zuständigen Gremien diskutiert. Geschwindigkeitsbeschränkungen lassen sich nicht umsetzen, Fahrbahnverengungen wurden gebaut – sie haben durchaus ihre Wirkung. Vor Jahren wurde im Zuge der Rheinbrückensanierung gar über eine Schranke nachgedacht. Aber irgendwie haben die Maximiliansau das Gefühl: Es passiert zu wenig.

Wunsch nach Verkehrsberuhigung ist wieder da

Und dann das: Gut zwei Wochen lange herrschte in der Pfortzer Straße fast schon himmlische Ruhe, nur wenige Autos fuhren. Fast hätten die Kinder auf der Straße Fußball spielen können. Was war passiert? Der Bahnübergang am Ortsausgang Richtung Hagenbach war gesperrt. Weil das Stellwerk im Bahnhof Wörth digitalisiert wird, müssen Leitungen verlegt und Bahnübergänge modernisiert werden. Als am Montag im frühmorgendlichen Berufsverkehr in kurzer zeitlicher Abfolge gleich drei Auffahrunfälle unmittelbar vor der Rheinbrücke passierten und sich der Verkehr auf der A65 bis Kandel staute, merkte man in Maximiliansau davon – nichts. Normalerweise hätte das zum innerörtlichen Verkehrskollaps geführt. Der Bahn sei Dank für die Verkehrsberuhigung de luxe.

Aber wie immer im Leben gilt auch hier: Alles hat seine zwei Seiten. „Wann machen die denn endlich wieder den Bahnübergang auf?“, lautete eine der sehnsüchtig gestellten Fragen. Denn irgendwie fühlte man sich in Maximiliansau doch ein wenig eingesperrt. Und der Weg nach Hagenbach oder Neuburg oder auf die A65 in Richtung Landau war plötzlich ziemlich weit.

Seit Mitte der Woche ist wieder alles beim Alten. Der Bahnübergang ist wieder offen und der Verkehr rollt wieder wie immer durch den Ort. – Und der Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung ist auch wieder da.