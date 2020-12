In der protestantischen Kirchengemeinde Germersheim (Dekanat Germersheim) steht am 2. Adventssonntag, dem 6. Dezember, bei zwei Aktionen der Nikolaus im Vordergrund. Nach dem Gottesdienst in der Versöhnungskirche (Marktstraße) werden auf dem Platz davor von 11 bis 13 Uhr fair gehandelte Schokoladen-Nikoläuse gegen Spenden für „Brot für die Welt“ verkauft. Das Geld kommt einem Projekt in Sierra Leone zugute, das sich gegen Kinderarbeit engagiert. Um 11 Uhr gibt es einen Online-Familien-Gottesdienst mit dem Verweis auf die Nikolaus- Rallye durch die Stadt, an deren Ende es eine Überraschung gibt. Details und Gottesdienst abrufbar unter https://evkirche-germersheim.de/