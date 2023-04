Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Hochzeitstag muss alles perfekt sein. Dieses besondere Ereignis muss bis ins Detail vorbereitet sein. Und an was muss das Brautpaar alles denken? Hochzeitsmessen geben Auskunft. Dabei haben kleine Messen so ihre Vorteile.

„Klein aber fein“, so war die erste Zeiskamer Hochzeitsmesse im Namen und der Durchführung. Am Wochenende hatten sich über ein Dutzend Dienstleister rund um den Tag des großen Festes