Das Allergiemobil des deutschen Allergie- und Asthmabunds stoppt in Bellheim. Die fahrenden Beratungsstellen wollen Allergikern mit Rat und Informationen zu Allergien, Asthma, Urtikaria und Neurodermitis zur Seite stehen. Außerdem gibt es eine kostenlose Lungenfunktionsmessung. Am Dienstag, 1. Oktober, kommt der Bus von 10 bis 16 Uhr (Mittagspause 12.30 bis 13 Uhr) an der Fortmühlhalle, Schulstraße 22, in Bellheim informieren.