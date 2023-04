Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB), Ortsverein Wörth/Schaidt, unterstützt von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, veranstaltet Aktionstage „Allergiemobil auf Tour“ in Jockgrim und in Bellheim. Die fahrenden Beratungsstellen bieten Rat und Informationen zu Allergien, Asthma und Neurodermitis. Am Allergiemobil stehen Beratungskräfte den Ratsuchenden zur Verfügung und bieten dazu eine kostenlose Lungenfunktionsmessung sowie Ratgeber, Zeitschriften und weitere Informationen zu den Themen an. Die Allergiemobile des DAAB absolvieren bundesweit rund 250 Termine jährlich. Und die Fragen zu Allergien auf Pollen, Nahrungsmitteln, Hausstaubmilben, Duftstoffen oder zu Asthma, Neurodermitis, Laktose, Fruchtzucker, Gluten und Co. nehmen stetig zu.

Info



Mittwoch, 12. April, 10 bis 16 Uhr (Mittagspause von 12.30 bis 13 Uhr), Vorplatz vor der Verbandsgemeinde Jockgrim, Untere Buchstraße 22 in Jockgrim;