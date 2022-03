Beim Erlebnistag „Radeln ins Museum“ konnte Thomas Kirschenmann auf das „Digitale Museum Schaidt“ hinweisen. Das war 2019. Damals gehörte das Viehstrichmuseum schon zwei Jahre lang zum Verband der Topotheken. Und was bedeutet das?

Als einziges Heimatmuseum in ganz Rheinland-Pfalz gehört das Viehstrichmuseum Schaidt zum Verband der Topotheken. Darauf wies Thomas Kirschenmann vor drei Jahren nicht ohne Stolz hin. Die Idee hierfür stammt übrigens von einem Österreicher, Magister Alexander Schatek. Seine Idee war es, historisches Material und Wissen zu sichern und auffindbar zu machen. Erinnerung, Austausch und Identitätsstiftung können damit gefördert werden, meinte der Initiator. Kirschenmann entdeckte im Internet diese Möglichkeit und sah darin eine Chance auch für das Viehstrichmuseum. Und schon vor drei Jahren arbeitete er an dem Plan, möglichst alle Heimatmuseen der vier Ortsbezirke der Stadt Wörth in diesen Verband aufzunehmen. Dieses Ziel ist jetzt erreicht, wie Kirschenmann mitteilt.

In einer Topothek werden Erinnerungen von Bürgern an frühere Zeiten aufbewahrt. Gewissermaßen als Fotoalbum im Internet, auf das alle zugreifen können, die sich für ein Dorf, eine Familie oder aber eine bestimmte Einrichtung interessieren. „Durch eine gute Verschlagwortung und eine Verortung von Objekten und Ereignissen kann nicht nur nach Personen, sondern auch nach Veranstaltungen und Gebäuden innerhalb eines Ortes gesucht werden,“ sagt Kirschenmann.

Heimatvereine aus allen Ortsbezirken dabei

Schon im Mai 2019 hatte der Heimatverein Schaidt zu einer ersten Informationsveranstaltung eingeladen, um die Topotheken auch anderen Vereinen im Viehstrich bekannt zu machen. Dies führte dazu, dass die Heimatvereine von Schaidt, Büchelberg, Wörth und Maximiliansau Anfang 2020 eine Zusammenarbeit vereinbarten und gemeinsam nach einer Finanzierungsmöglichkeit gesucht haben. Nun suchten die Vereine Mitglieder, die die Topotheken mit Inhalten füllten. Diese wurden dann bei verschiedenen Zusammenkünften in der relativ einfachen Pflege der Topothek geschult.

Im Rahmen des Projektes „Ich bin dabei“ wurde dann die Idee zu den „digitalen Museen Wörth“ geboren. Unter dieser Bezeichnung werden die vier Topotheken der Ortsbezirke der Stadt Wörth am Rhein zusammengefasst. Dabei hat jeder Ortsbezirk seine eigene Topothek. Derzeit sind fast 1000 Bilder in den Digitalen Museen der Stadt Wörth gelistet und mit Schlagworten versehen, die die Suche erleichtern. So kann man nicht nur nach Personennamen, Straßen und Hausnummern suchen, sondern sich auch in einem ausgesuchten Themengebiet bewegen.

Verschiedene Themengebiete

So gibt es zum Beispiel in der Schaidter Topothek die allgemeinen Themen „Postkarte“, „Jahrgangsfotos“, „Faschingsumzüge“ oder „Gruppenfotos“. Aber auch die Themen „Eiskeller“, „Hausgeschichten“, „Heimatbriefe“ und „Museum“ sind bereits angelegt. Hier findet man alles Wissenswerte über die Fotos. Klassen- oder Gruppenbilder sind auch mit den Namen der abgebildeten Personen versehen, sofern diese heute noch bekannt sind. Hier setzt man ganz auf die Mitarbeit der Betrachter, die das umfangreiche Material kostenlos nutzen können.

In den Topotheken der anderen Ortsteile gibt es solche Themengebiete ebenfalls schon. Nach und nach sollen die vier Topotheken aber ausgebaut werden. In allen Ortsteilen werden nun nach und nach die Hausgeschichten auch in Form von kleinen Schildern mit QR-Codes zur Verfügung gestellt. So kann man die gespeicherten Häusergeschichten auch mobil abrufen. Nun sind die Mitbürger in den Ortsteilen aufgerufen, sich am Aufbau der digitalen Museen mit ihrem Wissen zu Orten, Personen und Ereignissen aus der Vergangenheit zu beteiligen.

Mitstreiter gesucht

Wer mitarbeiten möchte, der kann sich einfach an ein Mitglied des jeweiligen Heimatvereins in seinem Ortsbezirk wenden. Kirschenmann hilft aber auch selbst gerne weiter. Die Vorschläge werden dann an den jeweiligen Topothekar des Ortsbezirkes weitergeleitet. Sollte es in anderen Gemeinden Interessenten für die Einrichtung eines digitalen Archives geben, steht Thomas Kirschenmann gerne mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt freut er sich mit seinen Mitstreitern aber zunächst darüber, dass das digitale Angebot gut angenommen und bald mit vielen Exemplaren ausgebaut wird.

Info

Im Internet gelangt man über folgende Adressen zu den Topotheken der vier Ortsbezirke: topothek.buechelberg.de, topothek.maximiliansau.de, topothek.schaidt.de oder topothek.woerth.de.