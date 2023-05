Der Kreis will ab dem nächsten Schuljahr anstelle der SchoolCard beziehungsweise des MAXX-Tickets das 49-Euro-Ticket für alle berechtigten Schülerinnen und Schüler einführen. Das gab Landrat Fritz Brechtel (CDU) bei der Kreisausschusssitzung am Dienstag. Viele Punkte seien bereits geklärt, aktuell seien noch einige Details in Bearbeitung, so eine Mitteilung von Martin Brandl (CDU), Mitglied im Kreistag und Landtagsabgeordneter. Laut Brandl haben er zusammen mit dem CDU-Kreisvorsitzendem Thorsten Rheude im Januar eine Prüfung des Anliegens bei der Kreisverwaltung angeregt. Klar sei: Der Kreis darf das Ticket ausschließlich berechtigten Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, statt der bisherigen Schülertickets.