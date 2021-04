Der Kreis hält bislang an seinem Plan fest: Am kommenden Montag sollen Schüler ab der fünften Klasse in die Klassenzimmer zurückkehren. „Ab dem 12. April gehen alle weiterführenden Schulen in den Wechselunterricht über – entsprechend den Vorgaben des Landes bei freiwilliger Selbsttestung mindestens einmal pro Woche“, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Dienstag mit. Die Tests würden vom Land direkt an die Schulen geliefert. „Wer wie viele Tests erhalten hat, ist uns nicht bekannt“, so eine Pressesprecherin.

Im Kreis Germersheim blieben die Schulen wegen hoher Inzidenzwerte länger geschlossen als in den meisten anderen Regionen von Rheinland-Pfalz. Während die Grundschulen im Kreis dank des Pilotprojekts mit Selbsttests Mitte März geöffnet wurden, sind die älteren Schüler seit Jahresbeginn im Fernunterricht – auch den Rest dieser Woche. Das sieht die Allgemeinverfügung im Kreis Germersheim vor. In Kreisen und Städten, in denen der Inzidenzwert über 100 liegt, entscheiden die örtlichen Gesundheitsämter gemeinsam mit der Landesbehörde ADD über Öffnungsschritte.

Neun von zehn Eltern mit Tests einverstanden

Für die Grundschüler geht es nach Ferienende wie vor Ostern weiter: „Wie mit der ADD, der zuständigen Schulaufsicht, abgestimmt, bleiben die Grundschulen im Wechselunterricht inklusive zweimaliger freiwilliger Testung pro Woche“, so die Kreis-Sprecherin. „30 von 33 Grundschulen haben sich gemeldet und sind ausgebildet worden.“ Mehr als 90 Prozent der Eltern von Grundschülern haben laut Kreis ihr Einverständnis zu den Selbsttests erklärt.

Für viele Schüler beginnt der Fern- oder Wechselunterricht also am Mittwoch (7. April) wieder, denn die Ferien sind offiziell am Dienstag zu Ende gegangen. Einige Schulen haben ihre beweglichen Ferientage allerdings auf die Woche nach Ostern gelegt.