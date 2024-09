In der Nacht zum Samstag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße in Germersheim alle Vorhängeschlösser der Kellerabteile aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten nach Polizeiangaben vorwiegend Werkzeug. Da sich noch nicht alle Geschädigten bei der Polizei gemeldet haben, ist die Höhe des Gesamtschadens bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.