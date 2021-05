Neun von zwölf Bushaltestellen in der Stadt Germersheim sind nicht barrierefrei. Doch muss bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit an Bushaltestellen des ÖPNV erreicht sein. Das steht Wolfgang Sorge zufolge, dem Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion, so im Personenbeförderungsgesetz. Barrierefrei und mit Wartehäuschen seien nur die Haltestellen Stadthalle, Paradeplatz und Krankenhaus. Die neun nachzurüstenden Bushaltestellen seien im Nahverkehrsplan des Landkreises Germersheim entsprechend priorisiert und sollten barrierefrei werden. Es handle sich um die Haltestellen Am Bahnhof, Straßenmuseum, Am Wasserturm/Autohaus Rittersbacher, Römerweg, Daimler Tor 1, US Depot und im Stadtteil Sondernheim Scherer, Willi-Gutting-Straße und Rathaus. Die CDU fordert alle Bushaltestellen mit einem Unterstand und Sitzgelegenheiten, insbesondere für ältere Bürger, auszustatten. Das Land Rheinland-Pfalz bezuschusse den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Außerdem soll geprüft werden, ob in den Wohngebieten Mittelchaussee, Germersheim-West sowie Oberwald in Sondernheim Bedarf an weiteren Bushaltestellen besteht.