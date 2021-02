Vergangenen Sonntag wurden weit über hundert Besucher vom alla-Hopp-Spielplatz in Rülzheim von der Polizei vertrieben, weil sie sich trotz Absperrungen und Hinweisschildern dort aufhielten. Und das sogar zweimal an einem Tag. Nun hat die Verbandsgemeinde vorgesorgt und am Donnerstag den kompletten Platz mit feststehenden Elementen eingezäunt. Nun hofft die Verwaltung, dass die Menschen einsichtig sind und es keine größeren Menschenansammlungen gibt, die durch die Kontaktbeschränkungen verboten sind. Kontrollen sind RHEINPFALZ-Informationen zufolge ebenfalls geplant.