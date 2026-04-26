Dank einer Spende der Dietmar-Hopp-Stiftung konnte das Licht- und Ton-Bewegungsspiel „I-Zone 8“ im westlichen Teil der Alla-Hopp-Anlage wieder instandgesetzt worden.

Das Spiel gibt es nur auf zwei der insgesamt 19 Alla-Hopp-Anlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Es verfügt über mehrere Modi, in denen man gemeinsam oder gegeneinander spielen kann, die berührungssensitiven Säulen müssen dafür je nach Licht- oder Tonsignal gedrückt werden. Seit es die Anlage in Rülzheim gibt, mussten hin und wieder kleinere Reparaturen an dem Spielgerät durchgeführt werden, im November 2024 wurde es dann durch Vandalismus komplett zerstört, eine Reparatur hätte 25.000 Euro gekostet, zu viel für die Ortsgemeinde.

Beim Alla-Hopp-Fests zum zehnjährigen Bestehen der Rülzheimer Anlage im September 2025 hatten Vertreterinnen der Stiftung das beschädigte Gerät besichtigt. Wenige Wochen später sagte die Stiftung anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens eine Spende von 25.000 Euro zu. Die Reparaturen sind mittlerweile abgeschlossen und das Gerät ist wieder betriebsbereit.