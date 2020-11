Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen wird die Alla-Hopp-Anlage in Rülzheim ab sofort bis Ende November gesperrt, da sich dort viele Menschen treffen und die Infektionsgefahr daher besonders hoch ist. Um die Bevölkerung und Besucher nicht zu gefährden und das Infektionsgeschehen einzudämmen, sei diese Maßnahme dringend erforderlich, so Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Er freue sich zwar, dass die Anlage so großen Anklang bei der Bevölkerung auch von außerhalb Rülzheims finde. Die Anlage sei aber ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, „und genau deshalb müssen wir sie leider für die nächsten Wochen schließen.“