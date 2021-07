Zwei Alkoholsünder sind der Polizei am Wochenende ins Netz gegangen. Während einer nur sein Auto abstellen musste, kam es im anderen zu einem Unfall.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieß gegen Mitternacht die 44-jährige Fahrerin eines VW Passat zunächst rückwärts gegen die Hauswand eines Anwesens in der Rheinzaberner Ziegelgasse. Anschließend fuhr die Frau gegen eine weitere Hauswand. Unfallursache dürfte laut Polizeibericht in der Alkoholisierung zu sehen sein; der Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrerin, die angezeigt wird, eine Blutprobe entnommen. Am Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Schadenshöhe an den Häusern ist noch nicht bekannt.

Eine knappe Stunde später, kurz vor 1 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der A 65 bei Kandel in Fahrtrichtung Karlsruhe ein schwarzer Wagen auf. Dessen Fahrer zeigte deutliche Ausfallerscheinungen während seiner Fahrt, informierte die Polizei. Bei Wörth Dorschberg wurde der Autofahrer gestoppt und kontrolliert. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, der Wagen an Ort und Stelle geparkt. Auf den 33-jährigen Fahrer kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.