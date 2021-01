Durst kann schlimm sein. Ob der alkoholisierte Radfahrer sich Getränke kaufen wollte oder etwas anderes ist nicht bekannt. Bekannt ist hingegen, dass es am Donnerstagabend um 19.40 Uhr wegen diesem Radfahrer zu einem Polizeieinsatz im Supermarkt in der Marktstraße gekommen ist. Der 57-Jährige, der zuvor mit seinem Elektrofahrrad zu dem Supermarkt gefahren war, beleidigte mehrere Mitarbeiter. Ursächlich war, dass der Mann ankam, als der Markt gerade geschlossen wurde. Als der Mann auch noch anfing nach den Mitarbeitern zu treten und körperlich auf diese los zu gehen, wurde die Polizei verständigt. Bei der Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung wurde auch noch ein so starker Atemalkoholwert getestet, dass der Mann noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr bekommt.