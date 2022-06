Nachdem er mit einem geliehenen Motorroller am Dienstagabend gegen 21 Uhr im Wendehammer der Johanna-Kirchner-Straße in Karlsruhe einen geparkten Opel gerammt hatte, den er erheblich beschädigte, fuhr ein 16-Jähriger weiter. Nach seiner Festnahme stellten die Polizisten fest, dass der Jugendliche betrunken und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Motorroller war, den er sich von einem Freund geliehen hatte. Ein Alkotest bei dem Teenager ergab einen Wert von über ein Promille. „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern gegeben“, heißt es im Polizeibericht. Beide, sowohl er als auch sein Freund, von dem er den Roller geliehen hatte, werden demnach angezeigt.