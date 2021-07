Mehrere Zeugen meldeten am Dienstag gegen 13.30 Uhr, dass am Werderplatz ein Mann mit einer Schusswaffe hantieren würde und bereits einmal in die Luft geschossen habe, teilt die Polizei mit. Eine Streife kontrollierte daraufhin den erheblich alkoholisierten 40-Jährigen. Er hatte eine Schreckschusspistole im Hosenbund stecken und erklärte, bei der Geburtstagsfeier eines Freundes in die Luft schießen zu wollen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3,4 Promille. Der 40-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, die Schreckschusswaffe sichergestellt.