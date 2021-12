Ein 49-jähriger Mann randalierte am Sonntag gegen 24 Uhr im Bruchsaler Ortsteil Untergrombach in seiner Wohnung und widersetzte sich unter Beleidigungen den Polizeibeamten und Rettungssanitätern. Eine Streitigkeit mit seiner Lebensgefährtin war offensichtlich der Auslöser, dass der 49-Jährige die Einrichtung seiner Wohnung demolierte, schreibt die Polizei. Mit Unterstützung eines Diensthundes trafen Polizisten den Randalierer in seiner Wohnung alleine an. Bei der Festnahme wurde der renitente Unruhestifter von dem Diensthund gebissen. In der Folge beleidigte und bedrohte er mehrfach die Polizeibeamten. Auch gegen die Behandlung der Rettungssanitäter versuchte sich der Beschuldigte gewaltsam zu wehren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,4 Promille. Der Mann muss unter anderem mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung rechnen. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik eingewiesen.