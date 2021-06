Erst ist ein Mann womöglich unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem Auto losgefahren. Dann landete er im Straßengraben der B9. Und ihm fehlte noch was Entscheidendes. Aufgrund eines unbeleuchteten Fahrzeugs im Straßengraben neben der B9 wurde die Polizei am Montagabend alarmiert. Zwischen Lingenfeld und Schwegenheim trafen die Polizisten den Wagen samt Fahrer an. Es stellte sich heraus, dass „dieser offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke beschädigte“, heißt es im Polizeibericht. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer offenbar alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund leichter Verletzungen kam er zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zu allem Überfluss hatte er auch keine erforderliche Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Strafverfahren wurden inzwischen eingeleitet.