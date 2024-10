Ein 36-Jähriger ist am Dienstagabend in der Waldstraße in Lustadt mit seinem Auto mit einem geparkten Fahrzeug zusammengestoßen. Die verständigte Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 36-Jährige alkoholisiert war. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem geöffnete Weinflaschen. Einen Alkoholtest vor Ort verweigerte der Fahrer, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.