Eine Strafanzeige und der Verlust des Führerscheins sind die Folgen einer Alkoholfahrt am Samstagnachmittag: Gegen 13.50 Uhr war ein 40-Jähriger auf der B9 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Fahrer unweit seines Fahrzeugs im Gras sitzend angetroffen. Er wies nur oberflächliche Kratzwunden auf. Deutlich stärker war der von ihm ausgehende Alkoholgeruch zu vernehmen. Das lag wohl an den 3,15 Promille, die bei einem Atemalkoholtest festgestellt wurden. Das Fahrzeug wurde schadensbedingt abgeschleppt. Zeugenhinweise zum auffälligen Fahrverhalten unter 07274-958-0 an die Polizei Germersheim.