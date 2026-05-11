Ein Autofahrer hat in Germersheim einen Fußgänger erfasst. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Sonntag, 10. Mai, in der Werftstraße. Der 56-jährige Fahrer fuhr aus einem Parkplatz und übersah dabei laut Polizeibericht einen 67-Jährigen. Beide stießen zusammen, der Fußgänger wurde leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Die Beamten stellten bei dem Fahrer Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest und nahmen auf der Dienststelle eine Blutprobe. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.