Beim Festakt zum 50. Jubiläum der Verbandsgemeinde Bellheim wurde unter anderem Alfred Gadinger von Bürgermeister Dieter Adam geehrt. Gadinger gehört von Beginn an dem Verbandsgemeinderat an. Dieser wurde am 23. April 1972 erstmals gewählt. Damals zählte die Verbandsgemeinde knapp 10.600 Einwohner, heute sind es rund 13.900. Gadinger ist seit vielen Jahren Sprecher der CDU-Fraktion. Der 74-jährige Bellheimer gehört zahlreichen Vereinen an, 17 sagte er einmal, und in einigen davon ist er noch aktiv. 2016 wurde er dafür mit dem Ehrenamtspreis „Der große Bellheim“ ausgezeichnet. Seit 58 Jahren ist der verheiratete Vater von zwei Kindern und Opa von vier Enkelkindern freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ. In seinem Berufsleben war er bis 2013 Büroleiter der Kreisverwaltung.