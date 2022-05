Alfred Gadinger wurde von der Jahreshauptversammlung des Katholischen Arbeitervereins (KAB) für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. In seinem Rückblick verwies Gadinger wegen der Corona-Pandemie auf nur wenige Aktivitäten. Der Verein zählt derzeit nahezu 300 Mitglieder. Durch gezielte Aktionen will der KAB insbesondere junge Familien gewinnen. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass auch nichtkatholische Christen als Mitglied aufgenommen werden können. Pfarrer Thomas Buchert lobte die Arbeit des Vereins, der sich um das Gemeinwohl kümmere. Darüberhinaus wurden einige Vereinsmitglieder für ihre Treue geehrt.

Neuwahlen



Vorsitzender: Alfred Gadinger; Präses: Pfarrer Thomas Buchert; Kassier: Oliver Bisson; Schriftführer: Markus Gadinger; Ausschussmitglieder: Wolfgang Back, Benedikt Schmitt, Günter Flohr, Eugen Geißert, Günter Heringer, Wolfgang Kaiser, Kevin Pilarksi; Kassenprüfer: Alwin Büchler, Karl Kühlwein.