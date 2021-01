Die Freiwillige Feuerwehr Wörth hat einen neuen Wehrführer. Hauptbrandmeister Alexander Mieger wurde einstimmig gewählt, teilte die Wörther Feuerwehr mit. Die Wahl fand am Sonntag unter strengen Hygienemaßnahmen in der Festhalle statt. Mieger wurde vom Beigeordneten Thomas Krämer in sein neues Amt verpflichtet – der Lage entsprechend ohne Handschlag.

Nötig geworden war die Wahl, da der bis dahin amtierende Wehrführer Werner Wöschler bereits im Laufe des letzten Jahres angekündigt hatte, sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung zu stellen. Wöschler war bis zu seiner Entpflichtung fünf Jahre lang als Wehrführer tätig. Er wird weiterhin mit der Feuerwehr für die Allgemeinheit im Einsatz sein.

Alexander Mieger ist seit 1993 aktiver Feuerwehrmann. Zuvor wurde er seit 1991 in der Jugendfeuerwehr ausgebildet. Stellvertretender Wehrführer bleibt weiterhin Oberbrandmeister Steffen Reidt.