Ehrenamt im Dienst der Caritas und im Verein: Für seinen Einsatz bekommt Alex Cunow die Verdienstmedaille des Landes.

Für langjähriges ehrenamtliches Wirken hat Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz an Alex Cunow aus Hagenbach verliehen. „Alex Cunow hat sich mit außergewöhnlichem Einsatz für Menschen in schwierigen Lebenslagen engagiert. Sein ehrenamtliches Wirken ist geprägt von Empathie und Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft“, betonte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), Hannes Kopf, in seiner Laudatio.

Der gelernte Schreiner, der in Hagenbach lebt, engagiert sich seit 1990 in der Selbsthilfegruppe Wörth des Kreuzbundes, einer bundesweit aktiven Sucht-Selbsthilfeorganisation im Dienste der Caritas. Er hat zahlreiche verantwortungsvolle Funktionen übernommen und war unter anderem stellvertretender Gruppenleiter und Hauptgruppenleiter der Kreuzbundgruppe Wörth. Auch engagierte er sich als Regionalleiter Vorderpfalz sowie stellvertretender Vorstand des Kreuzbund-Diözesanverbandes Speyer. Von 2018 bis 2020 führte er den Verband kommissarisch, seit 2021 ist er Erster Vorsitzender des Kreuzbund-Diözesanverbandes Speyer.

2019 wurde Alex Cunow mit der Ehrennadel in Gold, der höchsten Auszeichnung der Caritas, geehrt. Neben seinem Engagement im sozialen Bereich engagiert er sich auch als Vorstand der Angelfreunde Hagenbach. Er war von 1991 bis 2001 Vorstand, aus gesundheitlichen Gründen hatte er dann aufgehört, und seit dem Jahr 2006 ist er bis heute wieder im Amt. Beim DRK in Hagenbach spendete er über 104-mal Blut.