Nein, das ist kein Druckfehler: Die erweiterte Aldi-Filiale öffnet bereits am Samstag, 28. November, 8 Uhr. Auf Plakaten hatte Aldi die Wiedereröffnung noch für Montag, 30. November, angekündigt. „Aber wir waren schneller, jetzt sind wir etwas früher wieder für unsere Kunden da“, sagt Aldi-Regionalverkaufsleiter Adrian Rempel.

Genau vier Wochen hat es damit für die Erweiterung gebraucht, denn am 28. Oktober wurde die Filiale vorübergehend geschlossen. Danach beherrschten Baufahrzeuge das Bild. 170 Quadratmeter ist die Filiale größer geworden. Sie hat jetzt eine Fläche von 1200 Quadratmetern. Außerdem wurden die Fliesen komplett ausgetauscht und es gibt ein neues Farbkonzept.

Neu ist auch die „Backwelt“, sagt Rempel: Die Backautomaten wurden durch Backöfen ersetzt: „Wir backen mindestens drei Mal täglich.“ Zum Aufbacken der Rohlinge wurde eigens eine neue Mitarbeiterin eingestellt, weitere werden noch gesucht. Insgesamt hat der Markt damit 22 Mitarbeiter.

„Zur Eröffnung werden frisches Obst und Gemüse besonders günstig angeboten“, sagt Filialleiterin Miriam Halle-Magli. Außerdem gebe es eigens rabattierte Aktionsartikel.

Mit dem Kundenzuspruch in der Wörther Filiale ist Regionalverkaufsleiter Rempel „ganz zufrieden“. Die Filiale deckt für Aldi den Bereich Hagenbach mit ab, Kunden aus Frankreich sorgen für zusätzliche Frequenz.

Corona sei durchaus zu spüren gewesen, so Rempel: „Mal mehr, mal weniger.“ Allmählich würde sich aber vieles normalisieren. Die neuen Beschränkungen dürften keine Probleme bereiten, erwartet Rempel. Am Eingang würden die Kunden automatisch gezählt, so dass die erlaubte Höchstzahl nicht überschritten werden kann. Wobei das angesichts der Größe der Filiale auch kaum vorkommen dürfte.