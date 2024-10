Die Albbrücke beim Karlsruher Stadtteil Knielingen wird abgerissen und neu gebaut. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten bis März 2026 abgeschlossen sein. Die Auswirkungen werden nicht nur die Autofahrer zu spüren bekommen, sondern auch die Bürger von Maximiliansau. Dort wird ein Verkehrschaos befürchtet.

Nur sehr langsam ging es am Montagmorgen in der Kunzendorfer Straße in Maximiliansau