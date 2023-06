Sie sind auch für die Südpfalz zuständig und schlagen Alarm: Drei Karlsruher Kliniken richten sich mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit.: Wenn sich nichts in Sachen Finanzen tut, stehen die Einrichtungen, in denen Patienten aus der ganzen Region behandelt werden, vor dem Kollaps. Wie dramatisch die Situation ist, lesen sie hier.