Am Samstag gegen 0.45 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte im Joachim-Kurzaj-Weg in Grünwinkel ein. Der Einbrecher überstieg vermutlich den Maschendrahtzaun eines dahinter gelegenen Sportplatzes und gelang so auf das Gelände der Gaststätte, teilt die Polizei mit. Dort hebelte er ein Fenster auf und stieg in den Innenraum. Herbei löste er den Bewegungsmelder der Alarmanlage aus, weshalb er ohne Beute unerkannt flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 666-3611, entgegen.