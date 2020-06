Unbekannte Tatverdächtige versuchten am Montagmorgen gegen 1.45 Uhr in die Musikschule An Fronte Beckers einzubrechen. Durch die auslösende Alarmanlage ließen die Tatverdächtigen letztlich von ihrem Vorhaben ab, teit die Polizei mit. Es entstand kein Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können sollen sich telefonisch unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.