In den beiden Kraftwerksblöcken in Philippsburg befinden sich seit Mittwoch keine Brennelemente mehr. Dies teilte der Betreiber EnBW (Karlsruhe) mit. Nachdem Block 1 diesen Status bereits im Jahr 2016 erreicht hatte, wurde dieser Schritt am Mittwoch auch bei Block 2 vollzogen. Beide Anlagen produzieren schon seit längerer Zeit keinen Strom mehr und befinden sich im Rückbau. Sämtliche Brennelemente wurden in dafür vorgesehene Transport- und Lagerbehälter („Castoren“) verpackt und werden im Brennelemente-Zwischenlager Philippsburg aufbewahrt. Das Zwischenlager wird seit 2019 von der staatlichen BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH betrieben. Wie es jetzt weiter geht, lesen sie hier.

