Die Polizeidirektion Landau informiert, dass es aktuell im Bereich der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche in den Bereichen Enkeltrick, falscher Polizeibeamter und Schockanruf handeln könnte. In diesem Zusammenhang wird eindringlich geraten, am Telefon keinerlei Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten geben. Gegebenenfalls sollte eine Vertrauensperson wie nahe Verwandte oder Nachbarn hinzugezogen werden. Unbekannten Personen sollten nie Geld oder Wertsachen übergeben oder die Tür geöffnet werden. Wer von solchen Vorkommnissen betroffen ist, sollte die Polizei informieren. Die Polizeidirektion Landau ist unter der Telefonnummer 06341-2870 erreichbar.