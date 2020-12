Noch immer wird in den Pflegeheimen im Landkreis Germersheim nicht gegen das Coronavirus geimpft. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 70 Menschen an oder in Verbindung mit Covid-19 gestorben – meist waren dies ältere Menschen. Am Dienstag vergangener Woche lag diese Zahl noch bei 62. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 524 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 2454 Infizierte seit Beginn der Pandemie (2287 waren es am vergangenen Dienstag). Im Landkreis leben derzeit rund 129.000 Menschen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 222 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/ 48 aktuell positiv Getestete/ 158 Gesundete oder nicht mehr Positive/ 16 an oder mit Corona Verstorbene.

Stadt Wörth: 369/ 89/ 276/ 4

VG Kandel: 199/ 33/ 164/ 2

VG Jockgrim: 209/ 60/ 146/ 3

VG Rülzheim: 232/ 44/ 184/ 4

VG Bellheim: 323/ 52/ 248/ 23

Stadt Germersheim: 525/ 109