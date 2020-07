Kurz nach 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr in Germersheim alarmiert, dass es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Alten Hafen ein Feuer ausgebrochen ist. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Die Bewohner des Hauses stehen auf der Straße und beobachten die Löscharbeiten. Nach Angaben der Polizei ist es möglich, dass ein Bewohner eine Matratze in Brand gesetzt hat. Ob dies bewusst oder fahrlässig war, das werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 20.40 Uhr unter Kontrolle und gegen 20.50 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. „Es sind nur noch Glutnester vorhanden“, sagte Wehrleiter Andreas Magin. Die zirka 18 Bewohner können das Haus nicht mehr betreten und müssen die Nacht anderweitig verbringen. Die Stadt beziehungsweise die städtische Wohnbau, der das Gebäude gehört, ist informiert.