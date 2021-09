Auf der B9 bei Rülzheim-Nord ist am Montag kurz vor 13 Uhr ein älterer Audi in Brand geraten. Die B9 wurde deswegen in Richtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt, der Verkehr über Rülzheim umgeleitet. Die Straßenmeisterei ist vor Ort. Bislang ist nur eine Fahrspur frei. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, so ein Polizeisprecher.