Auf der B9 bei Rülzheim-Nord ist am Montagmittag kurz vor 13 Uhr ein älterer Audi in Brand geraten. Die B9 wurde deswegen in Richtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt und der Verkehr über Rülzheim umgeleitet. Bis gegen 16 Uhr war die Bundesstraße nur einspurig befahrbar. Als Ursache des Vollbrands vermutet die Polizei einen technischen Defekt.