Die A65 war am Montagnachmittag zwischen der Abfahrt Kandel-Süd und Kandel-Mitte in Fahrtrichtung Karlsruhe eine Stunde lang voll gesperrt. Grund war ein Unfall, der sich kurz nach 17 Uhr ereignete. Der 36-jähriger Fahrer eines VW-Busses aus dem Raum Karlsruhe wollte laut Polizei bei Kandel-Süd von der Autobahn abfahren und geriet auf die Leitplanke. Er habe die Kontrolle verloren, sei mit dem Kleinbus über die Fahrbahn geschleudert, umgekippt und liegen geblieben. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die A 65 blieb bis circa 18 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde über Kandel-Mitte umgeleitet.