Von Dienstag auf Mittwoch vermeldet das Gesundheitsamt 41 neue Corona-Infektionen im Kreis. 365 Menschen sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bislang waren elf Schulen betroffen. Mit der Tullaschule Maximiliansau kam eine weitere am Mittwoch dazu. Hier wurden mehrere Personen positiv getestet, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Schule müsse jedoch nicht, wie zunächst am Nachmittag vermeldet, ganz geschlossen werden. Im Zuge der Nachverfolgung habe sich ergeben, dass es aus infektiologischer Sicht ausreiche, dass die Schüler der Ganztagsschule in Quarantäne gehen. Für alle anderen Schüler findee der Unterricht wie gewohnt statt.

Nicht zwingend ganze Schulen geschlossen

Bei Fällen in Schulen oder Kitas müssten nicht zwingend die gesamte Einrichtung geschlossen oder ganze Gruppen getestet oder in Quarantäne geschickt werden. Das Vorgehen unterscheide sich von Fall zu Fall. „Die große Anzahl an Neufällen sowie die Betroffenheit etlicher Einrichtungen bedeutet auch, dass das Gesundheitsamt die Strukturen nach und nach – auch nach entsprechender Risikoabschätzung – abarbeitet“, teilt die Behörde mit.

Landrat Fritz Brechtel und Amtsarzt Dr. Christian Jestrabek appellieren an alle Betroffenen, sich streng an Quarantäneanordnung zu halten, auch wenn sie in einem ersten Schritt zunächst nur mündlich ausgesprochen wird.

Die Statistik



VG Hagenbach: Aktuell Infizierte 37/ Genesen 50 / Verstorben 3 / Infizierte seit Beginn der Pandemie 90

Stadt Wörth: 70/71/2/143

VG Kandel: 24/40/1/65

VG Jockgrim: 33/49/1/83

VG Rülzheim: 43/21/1/65

VG Bellheim: 59/45/2/106

Stadt Germersheim: 85/98/2/185

VG Lingenfeld: 14/99/0/113