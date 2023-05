Nein! Das geht gar nicht! Eine Einladung liegt im Briefkasten. An mich persönlich – sogar mit der Nennung sämtlicher Vornamen. Einladung und Programm zur Teilnahme an den Aktivwochen 65+. Alles in seniorengerechter Großschrift, das 65+ noch auffällig rot eingefärbt, damit es keinesfalls übersehen wird. Öffentlich – auf der für alle lesbaren Postkarte erkennbar. 65+ - in roter Schrift.

Seit einiger Zeit schon pflege ich mein Alter mit 59 und ein paar Monaten anzugeben. Niemand hat sich bisher die Mühe gemacht, die Anzahl der Monate genauer zu erfragen. Bisher bin ich mit dieser absolut wahrheitsgemäßen, wenn auch etwas unscharfen Angabe ganz gut durchgekommen. Aber nun … Aktivwochen 65+ - in Rot!

Liebe Stadtverwaltung, liebes Seniorenbüro: Bitte lasst in Zukunft etwas mehr Diskretion, etwas mehr Taktgefühl walten. Entweder – wenn es denn schon persönliche Anschreiben mit allen Vornamen und Portokosten von 85 Cent pro Karte sein müssen, dann bitte investiert noch ein paar Cent mehr in einen diskreten Umschlag. Nicht, dass ich ein Problem mit meinem Alter hätte … aber es geht doch niemanden etwas an. Übrigens: Dass mein Name in den Verteiler gekommen ist, kann sich gefühlt nur um einen Irrtum handeln. Also bitte löschen.