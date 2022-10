Mit ihrem Wein- und Sektstand bei der Rülzheimer Kerwe haben die Aktiven Bürger in diesem Jahr 1500 Euro eingenommen, die sie zwei Rülzheimer Vereinen für deren Jugendarbeit gespendet haben. Seit 1996 betreiben die Aktiven Bürger ihren Stand auf der Kerwe. Vereine und Einrichtungen aus der Gemeinde durften sich so schon über insgesamt 20.000 Euro freuen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die vorbildliche Jugendarbeit des Tennisclubs und des Sportvereins, die je 750 Euro erhielten.