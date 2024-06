Um Begegnungen vielfältiger Art geht es kommende Woche in der Verbandsgemeinde Hagenbach. Die VG möchte damit in der bundesweiten Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ ein Zeichen setzen.

Ideengeber dieser „Strategie gegen die Einsamkeit“ ist Casjen Klosterhuis vom Hagenbacher Familienbüro. Seine ersten Planungen erfuhren große Resonanz, unter anderem bei Stadt und VG , bei Jasmin Scharf (Dekanat Germersheim), Angelika Drodofski, Gemeindeschwester Plus, die aus ihren Bereichen über die Einsamkeit vieler Menschen in allen Altersgruppen wissen, und dringend die Notwendigkeit sehen, hier gegenzusteuern.

An vielen Orten werden sich in dieser Woche Gruppen engagieren. Teilweise sind dies bestehende Bürgeraktionen, wie Spieletreffen in Hagenbach oder gemeinsames Kochen in Scheibenhardt. Viele zusätzliche Ideen, wie Spielplatz-Picknick, Schnuppertanz, „Waldwanderung mit Krimi“, gemeinsame Radtouren und Musizieren, eine Ausstellung und ein Vortrag „die Einsamkeitsspirale im Alter überwinden“, ergänzen das Programm dieser Woche.

Es gelte bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu finden. „Dabei ist diese Woche eher ein Symbol“, meint Klosterhuis, eine Initialzündung, denn insgesamt werde man die Einsamkeit nur effektiv bekämpfen, wenn die Leute wieder mehr aufeinander zugehen. „Das versuchen wir mit dem Tag der Hof- und Straßenfeste und der Aufstellung einer „Plauderbank“ beim Kulturzentrum zu erreichen. Eine wiederbelebte Nachbarschaft ist aus meiner Sicht der größte Schritt gegen die Einsamkeit“.

Den Auftakt macht „Es ist noch Suppe da!“ am Sonntag. Eva-Maria David und die Kinder und Eltern der Handballabteilung des Turnvereins Hagenbach laden Sonntag 16. Juni ab 11.30 Uhr ins Kulturzentrum zu drei Suppen ein.

Die Plauderbank wird am Donnerstag, 20. Juni um 17 Uhr in Hagenbach eingeweiht, die Straßen- und Hoffeste starten am Samstag, 21. Juni, ab 16 Uhr.

Infos: Haus der Familie VG Hagenbach, 0151 40638677, familienbuero-hagenbach@cjd.de. bp