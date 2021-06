Einen Aktionstag zum Thema „Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Steuerverwaltung“ bietet die Info-Hotline der rheinland-pfälzischen Finanzämter am Donnerstag, 17. Juni. In der Zeit von 8 bis 17 Uhr informieren junge Finanzbeamtinnen und -beamte über ihre Erfahrungen und beantworten gemeinsam mit dem Ausbildungsteam des Landesamtes für Steuern Fragen zum Bewerbungsverfahren und den Voraussetzungen. Die Info-Hotline der rheinland-pfälzischen Finanzämter ist erreichbar unter 0261 201 792 79. Einen virtuellen Rundgang durch ein Finanzamt, Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und weitere Infos gibt es auf Instagram unter karriere.finanzamt.