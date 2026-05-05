Das Team vom Waldschwimmbad in Kandel startet am 9. Mai die Sommersaison und feiert diesen Samstag die Schwimmbaderöffnung. An diesem Tag ist der Eintritt frei für alle und jedes Kind erhält kostenlos ein Eis als Begrüßungsschenk. Auf dem 14.000 Quadratmeter großem Areal in der Badallee in Kandel können Badegäste täglich von 9 bis 20 Uhr das Sommerwetter genießen. Parkplätze stehen vor dem Waldschwimmbad kostenlos zur Verfügung. Die Eintrittspreise betragen wie im Vorjahr für Kinder (6 bis 17 Jahren) zwei Euro und für Erwachsene vier Euro. Die Saisonkarten sind ausschließlich online über das Buchungssystem erhältlich: https://kandel.ewv-shop.de. Tageskarten und 10er Karten sind nur vor Ort an der Tageskasse beziehungsweise am Automat erhältlich.