Noch bis zum 4. Advent gibt es in vielen Gemeinden im Landkreis Germersheim die Aktion „Weihnachtstische 2022“, ein Angebot für Seniorinnen und Senioren. Dabei werden für ältere Menschen festliche Essenangebote zu erschwinglichen Preisen unterbreitet.

„Gleichzeitig wird Gemeinschaft gepflegt. Das ist der vielleicht wichtigste Aspekt der Aktion“, sagt Sozialdezernent Christoph Buttweiler. Möglich wurde die Aktion durch das Engagement vieler Haupt- und Ehrenamtlicher in der Seniorenarbeit und einem finanziellen Zuschuss des Landkreises. „Der Zuschuss ermöglicht die Teilnahme von Seniorinnen und Senioren an einem Weihnachtstisch in ihrer Gemeinde unabhängig vom persönlichen Budget. Ich freue mich, dass die Idee der Weihnachtstische von vielen Gemeinden, den Seniorenvertretungen und Aktiven in der Seniorenarbeit und Altenhilfe aufgegriffen wurde“, sagt Landrat Fritz Brechtel.

Noch bis einschließlich dem 4. Advent sind Seniorinnen und Senioren der Ortsgemeinden Minfeld (14. Dezember, 12 bis 17 Uhr, Mundohalle) und Westheim (18. Dezember, 12 bis 17 Uhr, Bürgerhaus) im Rahmen der Aktion „Weihnachtstische für Seniorinnen und Senioren“ eingeladen. Weitere Weihnachtstisch-Aktionen organisieren die Gemeindeschwesternplus (Angelika Drodofsky und Alexandra Schäfer) in Bellheim (15. Dezember, 11 bis 13.30, Nikolausmarkt, Zelt der Kita Flohzirkus), das Caritaszentrum Germersheim zusammen mit Nardini-Pfarrei, dem Caritas-Altenzentrum Germersheim und der Tafel Germersheim (11.30 bis15 Uhr, katholisches Pfarrheim Geermersheim) sowie der Malteser Hilfsdienst, Projekt Füreinander-Miteinander, im Nachbarschaftsbüro in Hatzenbühl (12 bis 15 Uhr).

Das Frauen- und Familienzentrum Kandel (Haus der Familie) lädt am 14. Dezember zu einem Adventsfrühstück (9.30 bis 12 Uhr) ein. Der DRK-Kreisverband Germersheim lädt am 13. Dezember zusammen mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde Germersheim Seniorinnen und Senioren zu einem Interkulturellen Seniorentreff in die DITIP-Moschee in Germersheim ein (14 bis 17 Uhr).