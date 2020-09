Drei Wochen lang so oft wie möglich auf das Auto zu verzichten und die Verbandsgemeinde (VG) auf zwei Rädern zu erkunden, ist das Ziel der Aktion „Stadtradeln“, an der sich die VG Rülzheim von Donnerstag, 10., bis Mittwoch 30. September, beteiligt. Dies sei nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern mache Spaß und sei gesund, betont Verbandsbürgermeister Matthias Schardt, der das Team der VG-Verwaltung bei der Aktion anführt. Die VG ist in diesem Jahr erstmal mit dabei. Seit 2008 treten bei dieser Aktion Kommunalpolitiker und Bürger in die Pedale.

Schon Kurzstrecken lohnen sich

Verantwortlich für die Organisation ist der Klimaschutzmanager Tobias Hens. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstünden im Verkehr, so Hens. Wiederum ein Viertel der CO2-Emissionen des Verkehrs verursache der Innerortsverkehr. „Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.“

Ziel der Aktion ist es, während der 21 Tage so oft es geht auf das Auto zu verzichten und alle Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Geradelt wird in Teams. Das können Vereine oder Firmen sein, aber auch Einzelpersonen haben die Möglichkeit, sich mit anderen einem „offenen Team“ anzuschließen. Über eine App oder per Meldung an den Klimaschutzmanager können die Teilnehmer ihre mit dem Rad zurückgelegten Kilometer erfassen. Zu gewinnen sind Preise, unter anderem für die meisten gefahrenen Kilometer pro Team oder die längste Einzelstrecke.

Info

Anmeldung unter www.stadtradeln.de/ruelzheim oder bei Tobias Hens unter ruelzheim@stadtradeln.de.