Viel Müll, den rücksichtslose Zeitgenossen im Freien entsorgt hatten, haben viele Bürger bei der Aktion „Saubere Landschaft“ am Samstagmorgen bei strahlendem Sonnenschein in Lingenfeld und Schwegenheim entfernt. Auch kuriose Fundstücke waren dabei.

Etwa 100 Helfer, darunter vor allem Vereinsmitglieder, aber auch etliche Privatpersonen, haben laut Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) die Lingenfelder Gemarkung drei Stunden lang von Unrat befreit. Mit Anhängern und dem Bauhoffahrzeug wurden die gefüllten Müllsäcke eingesammelt. Der bereitstehende Container füllte sich nach und nach – unter anderem mit Sperrmüll, Metall und Plastik-Abfällen. „Bunt gemischt – auch viel Glas war dabei“, resümierte Kropfreiter. Auffällig: In der Straße Im Strängel, die bisher in Sachen Müll total unauffällig gewesen sei, hätten die Müllsammler Reifen und einen Kühlschrank entdeckt. Und: An der Abzweigung zur Lochmühle seien sie auf Holzabfälle und ein Schaukelpferd gestoßen. Der Ortsbürgermeister lobte die Freiwilligen: „Die Leute waren echt extrem engagiert und positiv eingestellt.“ Aber: „Auch nachdenklich gestimmt, weil sie sich viele Gedanken wegen des Mülls gemacht haben.“

Viele Kinder dabei

In Schwegenheim haben laut Beigeordnetem Holger Hellmann (FWG) die Grundschüler bereits am Freitag Müll am Schul- und Sportgelände gesammelt. 85 bis 90 Helfer, mehrheitlich Mitglieder von Vereinen, unterstützt von sieben landwirtschaftlichen Fahrzeugen, seien dann am Samstag drei Stunden im Einsatz gewesen: „Es waren viele Kinder dabei. Und die Jugendfeuerwehr war alleine mit mindestens 20 Leuten vertreten“, sagte Hellmann. Ergebnis: etwa 150 gefüllte Müllsäcke. Neben Elektro-Schrott, Corona-Masken, Flaschen und Kleinkram seien auch wieder Altreifen gefunden worden. Ein großes Problem besteht laut Hellmann weiter: Nach wie vor entsorgen Lkw-Fahrer in den Gewerbegebieten An der Speyerer Straße und Im breiten Pfuhl, wo sie nächtigen, Abfälle. Besonders eklig: mit Urin befüllte Flaschen. Weitere Problemstellen sind laut Hellmann der Mitfahrerparkplatz und die Bereiche entlang der Straßen, vor allem die Auf- und Abfahrten der Bundesstraßen 9 und 272.