Im vergangenen Jahr endete die Aktion „Offene Gärten Pfalz und Elsass“. Viele ehemalige Besucher vermissen die Ausflüge in die privaten Gärten. Deshalb soll die Aktion wiederbelebt werden.

Seit 1999 haben alljährlich zahlreiche private Gärten ihre Pforten für interessierte Gartenfreunde geöffnet. Das Interesse der Gartenfreunde war stets groß, deshalb wollen zwei Gartenbesitzer und ehemalige Teilnehmer eine neue Initiative starten, um Einblicke in möglichst viele Gartenreiche zu ermöglichen. Der Gewinner des WDR/SWR-Gartenwettbewerbs „Garten und Lecker“, Peter Hamburger aus Rheinzabern, und die Initiatorin und Veranstalterin von „Petite Fleur“, Kornelia Schirmer aus Bellheim, wollen ab 2023 eine ähnliche Aktion wie die „Offenen Gärten“ starten, allerdings beschränkt auf den Landkreis Germersheim.

„An mehreren, auf den jahreszeitlichen Wechsel der Vegetation angepassten Terminen, sollen sich die Gartenpforten wieder öffnen“, beschreiben Schirmer und Hamburger ihre Idee. Dafür suchen sie weitere Mitstreiter, private Gartenbesitzer, die ihre Gärten öffnen und sich gerne die gerne mit Pflanzenfreunden und Gleichgesinnten unterhalten.

Gestaltungsbeispiele für den eigenen Garten

Die Aktion lebe von der Bereitschaft der Gartenbesitzer, ihre Gartentür weit zu öffnen, um Einblicke in ihr privates Pflanzenreich zu gewähren. Die Hausgärten seien im Gegensatz zu öffentlichen Parkanlagen und Gartenschauen für den Gartenliebhaber besonders aufschlussreich, weil hier Gestaltungsbeispiele zu finden seien, die man auch im eigenen Garten verwirklichen könne. „Es kommt auch nicht auf die Größe oder den Umfang der gestalterischen Elemente im Garten an. Jeder Garten hat sein eigenes Gesicht“, so die Initiatoren.

Info

Interessierte können sich an Peter Hamburger, Telefon 07272 74263 oder Kornelia Schirmer, Telefon 0157 31652808, wenden.