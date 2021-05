Unter dem Titel „Blühende Stadt Wörth“ wurde bereits auf vielen Grünflächen von häufigem Mulchen auf ein- beziehungsweise zweischürige Mahd umgestellt. Dies fördert nach Mitteilung der Stadt den Pflanzenreichtum der Wiesen, vor allem der Blühpflanzen, die für viele Insekten sehr wichtig sind.

Zusätzlich werden an einigen Stellen Blumenwiesen-Mischungen mit heimischen Blühpflanzen eingesät, um das Nahrungsangebot für Insekten weiter zu verbessern. Eine ganz neue Methode sei die Verwendung sogenannter Rollwiesen mit heimischen Kräutern, Blumen und Gräsern. Zum internationalen Tag der Biodiversität am Samstag, 22. Mai, haben ehrenamtliche Helfer, städtische Mitarbeiter und Bürgermeister Dennis Nitsche in der Altrhein-Anlage an der Dammstraße, im Skulpturenpark „Pfortzer Wind“ in Maximiliansau, auf dem Gelände der Kindertagesstätte Amadeus und vor dem Rathaus insgesamt 60 Quadratmeter dieser neuartigen Rollwiese mit den unterschiedlichen Wiesentypen ausgelegt. Die Rollwiesen sind in der Handhabung mit Rollrasen vergleichbar, lassen sich zügig verlegen und sorgen somit schnell wieder für eine geschlossene Vegetationsschicht.

Rollwiese als Alternative zu Saatgut

Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Rollwiese auf den Versuchsflächen entwickeln wird. Wenn der Artenreichtum auf den Testflächen positiv ausfällt, hat die Stadt Wörth damit ein weiteres Instrument zur Förderung der Biodiversität zur Verfügung. Der Vorteil: Die Rollwiese kann an vielen Orten eingesetzt werden und bietet eine Alternative zum herkömmlichen Saatgut.

Die Rollwiesen eignen sich laut Pressemitteilung der Stadt auch gut für Privatgärten. Zur Unterstützung der städtischen Bemühungen um die Erhöhung der biologischen Vielfalt könnten sich auch Gartenbesitzer engagieren, indem sie beispielsweise kleine wilde Ecken zulassen oder die Gärten mit heimischen Blühpflanzen naturnäher gestalten, damit sich Schmetterlinge, Vögel und weitere Nützlinge wohlfühlen.