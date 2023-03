Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Frühjahr des Jahres 1834 liefen in Germersheim die Arbeiten zum Bau der heute noch in Teilen vorhandenen Festungsanlagen an. Auch wenn man zu diesem Zeitpunkt von der offiziellen Grundsteinlegung noch weit entfernt war, so mussten doch eine Reihe vorbereitender Maßnahmen umgesetzt werden.

Die alten Erdwerke und Schanzen, die von den französischen Revolutionstruppen in den Jahren 1793/94 an der westlichen und südwestlichen Flanke der Stadt angelegt worden waren, verfielen zu diesem